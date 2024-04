Dybala a Sky: «Il Milan è difficile da affrontare e San Siro sarà caldissimo. Sul mio ruolo da leader...»

Paulo Dybala ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Milan Roma di Europa League 2023-24. Ecco cosa ha detto

L’IMPORTANZA DELLA SFIDA – «E’ una sfida molto importante, lo sappiamo tutti. Contro una grande squadra difficile da affrontare e con uno stadio che sicuramente sarà caldissimo. Però questa squadra negli ultimi anni si è abituata a giocare questo tipo di competizioni, credo che sarà una partita molto bella».

LEADER DELLA ROMA – «Cerco di dare sempre il meglio in campo, poi leader o non leader lo scegliete voi o la gente. Sono cose che ovviamente fa piacere sentirsi dire, ma io mi alleno al massimo ogni giorno per fare quello che mi chiede il mister e dare un contributo con le mie caratteristiche. Ovviamente è più facile definire leader chi gioca nel mio ruolo, però grazie allo stile di gioco che ha il mister e quello che mi chiede sto riuscendo a far vedere qualcosa in più».

COSA TI PIACE DI DE ROSSI – «Quello che trasmette, come parla davanti a tutti, come si fa sentire, come mostra la sua leadership. Quando parla prima della partita c’è un silenzio assoluto e tutti lo ascoltano con voglia e ci carica tanto prima di scendere in campo».