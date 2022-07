Dybala Milan: ecco come può concretizzarsi l’arrivo dell’argentino

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato le ultime sul mercato del Milan. Ecco le sue parole su Dybala

«Oggi Dybala sta ragionando sul cifre che il Milan non vuole o non potrebbe permettersi, inoltre sono anche le cifre per cui anche l’Inter non ha chiuso. In questo momento quello stipendo lì se lo possono permettere 10-15 squadre nel Mondo che in questo momento, chi per un motivo chi per un altro non lo stanno corteggiando, non c’è il classico effetto asta. Qundi se Dybala ha la pazienza di aspettare magari troverà la strada giusta, se invece ha voglia di abbassare le proprie richieste tra le squadre in pole potrebbe esserci proprio il Milan»