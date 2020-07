Gli ex Berlusconi e Galliani sono pronti a dar battaglia, dopo la promozione in B del Monza, al Milan proprio per Scamacca

Secondo quanto riportato da itasportpress.it il Monza avrebbe deciso di puntare il tutto per tutto per Scamacca, in prestito all’Ascoli dal Sassuolo, entrando in concorrenza con il Milan che già da diversi mesi è sulle tracce del giovane attaccante italiano.

In questa sua esperienza in Serie B, Scamacca ha realizzato 9 gol in 28 presenze totali.