Due Milan per Pioli: il tecnico studia il turnover per ottobre! Le novità

Due Milan per Pioli: ecco il turnover per ottobre! Le novità, tra rientri dei giocatori e nuovi acquisti che hanno risposto presente

Juventus in casa, PSG fuori e poi Napoli. È un ottobre intenso per il Milan di Pioli, che già ora a Milanello, pur senza i nazionali, studia il turnover. In virtù anche dei probabili rientri post sosta: ci sono Krunic, Loftus Cheek e Kalulu.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il primo turnover riguarda il ruolo da regista. Sebbene abbia fatto bene, tornerà titolare Krunic, mentre Adli sarà l’opzione in più per Pioli. Stesso discorso per la questione centravanti: Giroud non può fare tutte e tre le partite e sarà possibile la presenza di Jovic. Anche i difensori centrali potrebbero ruotare, partendo dalla coppia di base Thiaw-Tomori.

Stesso discorso riguarda il centrocampo. Musah non ha fatto rimpiangere l’assenza di Loftus Cheek. Mentre non combatte per una maglia da titolare Reijnders, che ha già dimostrato di poter giocare tutte le partite.