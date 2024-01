Dragusin Milan, fine della telenovela: già nella giornata di oggi farà le visite con questo club. Le ultime

È sfumato in maniera definitiva il possibile colpo Radu Dragusin per il calciomercato Milan. A rivelarlo è Sky Sport, che spiega come il difensore nella notte si sia convinto della proposta del Tottenham.

Già in giornata il centrale dovrebbe raggiungere Londra per sottoporsi alle visite mediche con gli Spurs, che oltre ai rossoneri hanno battuto anche la concorrenza di Napoli e per ultimo Bayern Monaco.