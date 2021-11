Vlahovic, il c.t. Stojkovic: «Cambi squadra, ma deve restare in Serie A»

QUALITA – «Un attaccante fantastico, un grande professionista, un giovane con i piedi per terra. Mai avuto problemi con lui perché è estremamente intelligente. Ho esordito in Nazionale in Serbia-Irlanda. E ho messo Dusan titolare, lasciando in panchina il nostro bomber, Mitrovic. Abbiamo vinto: Vlahovic ha segnato il primo gol della mia gestione».

FUTURO – «Ha grandi prospettive. Penso che la Fiorentina ora abbia l’occasione di guadagnare tanti soldi da lui. Ho solo un consiglio per Vlahovic. Di cambiare pure squadra, ma restare in Italia. La Serie A, dove sta facendo benissimo, è la scelta migliore per la sua crescita. Avrà tempo per provare altri campionati».