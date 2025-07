Guela Doue Milan, il terzino perde posizioni? Ormai c’è quel profilo in pole. Cosa succede

Guela Doue Milan, il terzino destro dello Strasburgo piace ma costa troppo e perde posizioni: c’è Pubill in pole

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta sondando diversi profili per rinforzare la rosa. Tra i nomi che circolano con insistenza, come riportato da Calciomercato.com, c’è quello di Guela Doué, terzino destro ivoriano classe 2002 e fratello maggiore della stella del PSG, Desiré Doué.

Chi è Guela Doué?

Guela Doué è un esterno difensivo con spiccate propensioni offensive. Acquistato lo scorso anno dallo Strasburgo per 6 milioni di euro dal Rennes, Doué si è subito imposto come uno dei pilastri della sua squadra. Nella sua ultima stagione di Ligue 1, il giovane talento ha collezionato ben 32 presenze, mettendo a segno 1 gol e fornendo 2 assist in un totale di 2716 minuti giocati. Questi numeri testimoniano la sua costanza e la sua capacità di incidere sia in fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva. La sua velocità, la sua resistenza e la sua visione di gioco lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi club che ambisca a un calcio propositivo e dinamico.

Un Prezzo Elevato per il Milan di Tare e Allegri

Nonostante le indubbie qualità, il costo del cartellino di Guela Doué rappresenta un ostacolo significativo per le casse rossonere. Lo Strasburgo, infatti, valuta il giocatore poco sotto i 30 milioni di euro. Si tratta di una cifra considerevole per un calciatore che, pur avendo dimostrato il suo valore in un campionato importante come la Ligue 1, non ha ancora l’esperienza internazionale dei top player. Il Milan di Tare e Allegri, che sta cercando di costruire una squadra competitiva ma con un occhio attento al bilancio, potrebbe trovare questa richiesta eccessiva, soprattutto considerando che al momento, secondo Calciomercato.com, il profilo di Pubill sembrerebbe essere in vantaggio nelle preferenze del club.

La Scelta della Nazionalità: Costa d’Avorio per Guela, Francia per Desiré

Un altro dettaglio interessante che emerge è la scelta della nazionalità da parte dei due fratelli Doué. Mentre la stella del PSG, Desiré, ha optato per la Francia, Guela ha scelto di rappresentare la Costa d’Avorio. Questa decisione, pur non influenzando direttamente il suo valore di mercato o le sue prestazioni in campo, aggiunge un elemento di curiosità al suo profilo e sottolinea le diverse traiettorie intraprese dai due talenti di famiglia.

Il Ruolo di Tare e Allegri nella Strategia di Mercato

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore segna un nuovo corso per il calciomercato Milan. La loro sinergia sarà fondamentale nel definire le priorità di mercato e nel valutare attentamente ogni singolo investimento. L’obiettivo è costruire una squadra capace di competere su più fronti, senza però compromettere la sostenibilità finanziaria. La situazione di Guela Doué è emblematica delle sfide che il duo Tare-Allegri dovrà affrontare: bilanciare l’esigenza di rinforzare la rosa con la necessità di contenere i costi, cercando sempre il miglior rapporto qualità-prezzo.

In conclusione, Guela Doué è senza dubbio un talento emergente con un grande potenziale. La sua giovane età, le sue caratteristiche tecniche e la sua esperienza in un campionato di primo livello lo rendono un nome da tenere d’occhio. Tuttavia, l’elevata richiesta economica dello Strasburgo potrebbe spingere il Milan a valutare altre opzioni, con il nome di Pubill che, per ora, sembra essere il favorito per ricoprire il ruolo di terzino destro nella prossima stagione rossonera. Il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma la linea guida di Tare e Allegri sembra chiara: investimenti mirati e sostenibili.