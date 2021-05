Donnarumma, spunta il Barcellona: la nuova mossa di Raiola che come il Milan vede il tempo stringere verso la scadenza del contratto

Donnarumma, spunta il Barcellona: la nuova mossa di Raiola che come il Milan vede il tempo stringere verso la scadenza del contratto.

SECONDO AS.- “Raiola offre Donnarumma al Barcellona”: questo il titolo odierno di AS. L’agente del portiere, in scadenza contrattuale, potrebbe muoversi dopo il 30 giugno a parametro zero e secondo il quotidiano avrebbe offerto il suo assisto alla squadra catalana, la quale però dovrebbe prima trovare una sistemazione per Ter Stegen, attuale portiere.