Donnarumma sfida il fratello a calcio tennis: ecco il vincitore – VIDEO

Attraverso i propri canali social, il Milan ha pubblicato la sfida tra portieri a calcio tennis, con un Donnarumma particolarmente scatenato

Rivalità in famiglia per Donnarumma. Il portiere rossonero, in coppia con Nelson Dida, ha infatti sfidato il fratello e Tatarusanu a calcio tennis in un allenamento di qualche giorno fa a Milanello. Il Milan ha pubblicato la gara attraverso i propri canali social. Chi l’avrà spuntata?