Donnarumma Milan: il retroscena Maldini-Leonardo rovinato da Raiola

Donnarumma Milan: interessante teoria dovuta all’addio del portieri ai rossoneri, che adesso si ritrova riserva di Navas. Il racconto

Dopo le parole del giocatore, che si è detto infastidito dalla presenza di Navas, il caso Donnarumma Milan torna in auge per far venire gli ultimi nodi al pettine di un addio che, per il momento, ha avvantaggiato il club rossonero.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo e Maldini avevano un accordo a monte. Donnarumma non sarebbe andato al PSG perché c’era proprio Navas, fresco di rinnovo. Il tutto, però, è stato fatto saltare da Mino Raiola, che ha convinto direttamente lo sceicco del club francese.