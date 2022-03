Retroscena Donnarumma: via dal Milan perché pensava che non avrebbe mai vinto nulla. Non solo i soldi alla base della scelta PSG

Come svela Tuttosport alla base della scelta di Donnarumma di lasciare il Milan per il PSG non ci sarebbe stata solo una motivazione economica.

«Se Maignan riuscisse a riportare lo scudetto che manca da 11 anni al Milan sarebbe un tripudio assoluto. C’è chi si ne è andato da questa società sicuramente per guadagnare di più altrove, ma anche perché pensava che qui non avrebbe mai vinto nulla. E invece, eccoli serviti, forse».