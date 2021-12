Donnarumma: «Ibra importante per me. Ecco cosa si pensa di lui a volte»

Gianluigi Donnarumma, intervistato da France Football, ha parlato anche di Ibrahimovic e il rapporto insieme a lui. Ecco le sue parole

«Zlatan è molto importante per me. Rimarrà una parte importante della mia vita, sono maturato e sono cresciuto molto dal suo ritorno al Milan, e non solo nel calcio. Mi ha dato quella spinta che mi mancava. Ha questa tenacia, questa forza per tirar fuori il meglio di te. Quando ti dice qualcosa che può sembrarti duro, è per spingerti a dare di più – aggiunge Donnarumma -. All’inizio, potresti avere difficoltà a raccogliere tutto questo e dire: ‘Mamma mia, quello è Zlatan!’, ma presto capisci che lo fa per il tuo bene. Era importante per tutta la squadra averlo al nostro fianco».