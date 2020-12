Donnarumma fra rinnovo con il Milan e il duello con Immobile

Sono giorni importanti questi per Gigio Donnarumma: domani la sfida con Ciro Immobile, e poi la questione rinnovo da risolvere

Gianluigi Donnarumma anche in questa stagione sta risultando essere uno dei migliori del Milan. Il portiere rossonero, arrivato già a 222 partite giocate con il Diavolo, rappresenta una certezza, in un periodo con così tanti infortuni, per mister Stefano Pioli. Donnarumma, come ben si sa, ha il contratto in scadenza con il club di via Aldo Rossi fra poco più di 6 mesi, e di certo, le pretendenti per averlo non mancano. In ogni caso, il rinnovo, da quello che filtra, si farà. Da discutere ci sono la durata del nuovo accordo, l’ingaggio e l’eventuale clausola rescissoria che il suo procuratore vuole inserire.

Il presente però, si chiama Lazio. La sfida con il compagno di nazionale Ciro Immobile è tanto bella quanto attesa. Entrambi sono in un ottimo stato di ferma. La sensazione è che se Donnarumma riuscirà a fermare Immobile, il Milan avrà grandi chance di vittoria.