Donnarumma: «Mancato saluto ai tifosi? Vi spiego perchè»

Il Psg sta attraversando un periodo di crisi, l’ex Milan, Gianluigi Donnarumma non ha nascosto la propria amarezza ai microfoni di Canal Plus:

«È un momento difficile per noi, è anche difficile parlarne. Sappiamo di aver fallito oggi, avremmo dovuto fare meglio. Mancato saluto ai tifosi? Non sta a me parlare di questo. Alcuni vanno a salutare i tifosi, altri no: non abbiamo problemi con loro, ognuno prende la sconfitta a modo suo»