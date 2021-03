Donnarumma di nuovo al centro delle voci: il Milan crede nel rinnovo

Donnarumma e il Milan non hanno ancora siglato l’accordo per il rinnovo e le voci di addio si susseguono: sembra di essere nel 2017

Il Milan e Gigio Donnarumma devono ancora limare le distanze per raggiungere l’agognata rinnovo del contratto. Con un contratto prossimo alla scadenza (il 30 giugno è sempre più vicino), le voci su un addio a zero del classe ’99 si fanno sempre più insistenti.

COME QUATTRO ANNI FA – Il clima che si sta creando è lo stesso di quattro anni fa: tifosi esasperati che invocano l’arrivo di una decisione in tempi brevi, qualunque essa sia. Il Milan è tranquillo e aspetta la Champions per suggellare l’accordo: Maldini è certo che le cose andranno per il meglio.