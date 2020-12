Donnarumma, contratto in fase di rinnovo: Milan tranquillo ma si tratta

Donnarumma, alle prese con il rinnovo contrattuale il portiere appare sereno e concentrato in virtù di una maggiore tranquillità

Donnarumma, alle prese con il rinnovo contrattuale il portiere appare sereno e concentrato in virtù di una maggiore tranquillità, come riporta questa mattina il Corriere della sera : “Il Milan è stanco e s’aggrappa a Donnarumma. Ma Ibra scalpita”. il quotidiano fotografa la situazione rossonera alla luce dei due pareggi consecutivi con 4 goal subiti, da Parma e Genoa. La squadra è indubbiamente stanca e molto probabilmente in calo di adrenalina dopo la chiusura della fase a gironi di Europa League.

SITUAZIONE CONTRATTUALE- Una pura formalità il rinnovo del portiere rossonero, è quanto emerge questa mattina dal quotidiano che così spiega: “Il contratto scade a giugno-si legge- ma il ragazzo vuole restare. E lo ha detto chiaro anche al suo agente Raiola, ecco perchè da Casa Milan non filtra più quell’ansia da firma che invece si percepiva fino a qualche mese fa”.

NODO INGAGGIO- “Resta il nodo ingaggio. Oggi Donnarumma guadagna 6 milioni di euro netti, si potrebbe chiudere a 7. Con Maldini si sta discutendo l’inserimento di una clausola rescissoria, la vorrebbe Raiola in caso di mancata Champions. Il d.t. non è d’accordo. Questioni per niente secondarie ma siamo in dirittura d’arrivo”.