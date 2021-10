Donadoni: «Atalanta Milan? Ecco il mio pronostico»

Roberto Donadoni, ex calciatore che ha militato sia nell’Atalanta sia nel Milan, ha detto la sua sulla prossima gara di campionato

Roberto Donadoni è il grande doppio ex della sfida tra Atalanta e Milan, maglie che ha vestito da calciatore. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è stato intervistato da Tuttosport.

«Secondo me le due squadre si equivalgono come valori. Il Milan sicuramente vorrà riscattare il turno infausto di Champions League contro l’Atletico Madrid, mentre l’Atalanta vorrà dare continuità a quanto di buono sta facendo vedere. Sono due squadre in forma anche dai punti di vista fisico e atletico. Direi che ci sono tutte le premesse affinché si possa assistere a una partita ad alto tasso di intensità».

