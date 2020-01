Domani contro il Torino Calhanoglu potrebbe tornare in panchina

Contro il Torino nel match di Coppa Italia Hakan Calhanoglu dovrebbe tornare in Panchina. A sinistra Bonaventura

Prestazione opaca contro il Brescia quella di Calhanoglu che non si è visto particolarmente durante il match se non con un tiro da fuori area finito a lato di poco. Domani per il match di Coppa Italia, contro il Torino, Calhanoglu dovrebbe tornare in panchina.

Il ruolo a sinistra sarà occupato probabilmente da Bonaventura e non da Rebic, dopo le buone prestazioni con tre gol che hanno portato 6 punti nelle ultime due partite.