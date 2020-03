Diretta instagram Kakà-Pausini: cantano l’inno del Milan insieme – VIDEO

Appuntamento con le stelle su Instagram: Ricardo Kakà e Laura Pausini cantano l’inno del Milan e intrattengono i tifosi con un Live

Vivere un pomeriggio spensierato, in un momento così difficile come quello attuale: è la missione di Ricardo Kakà, grande ex campione rossonero da sempre impegnato nel sociale e la tifosissima cantante rossonera Laura Pausini.

Nel corso della loro live Instagram, due tra i personaggi più legati al mondo rossonero si sono cimentati nel canto rossonero per eccellenza: musica e calcio si fondono in un unico coro per sconfiggere la quotidianità della quarantena.