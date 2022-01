ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dida: «Milan casa mia, ho sempre avuto un lato da professore». Le dichiarazioni dell’ex portiere rossonero

Nelson Dida, preparatore dei portieri del Milan, ha parlato a Milan TV.

Le sue parole: «Ho sempre avuto questo lato da professore. Ho studiato tanto negli ultimi anni per spiegare meglio cosa voglio dai portiere e fargli capire come crescere. Conta l’intensità, più delle belle parate. Conta il movimento, la tecnica, il posizionamento. Ci sono tante cose da fare per un portiere in allenamento, ma servono per migliorare in partita. Gli allenamenti sono diversi da quelli degli altri. La famiglia si crea in allenamento, anche perché alcuni giocano meno. È come quando giocavo, ora sono allenatore».

E ancora: «L’obiettivo è avere un bell’ambiente dove sono tutti felici. Noi lavoriamo con tutti allo stesso modo. Non ci sono gerarchie in allenamento. Intensità per tutti e possibilità per tutti. Poi l’allenatore fa le scelte. Ma in allenamento anche chi non gioca ha la possibilità di mettersi in mostra. Anche chi gioca di meno ha l’ambizione di far vedere cosa sta facendo di buono. Qui mi sento a casa mia, l’ambiente è lo stesso di quando giocavo. Mi sento in una famiglia, anche con l’allenatore mi sento bene. Milanello è un posto in cui si sta molto bene».