Dida a Tuttosport: «Il Milan sta facendo il suo campionato. Sapevamo dall’inizio qual era l’obiettivo»

Dida intervistato da Tuttosport ha toccato diversi argomenti inerenti al mondo Milan e non solo

Nelson Dida, ex portiere del Milan, analizza il calcio italiano e le prospettive del suo Brasile su Tuttosport. Ecco le sue parole

IL MILAN POTEVA FARE DI PIU’ «È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall’inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione».

LO SCUDETTO «Sicuramente dovrà vincere tutte le partite e tifare contro quelle che sono davanti, Inter e Napoli. Ma il Milan deve pensare a fare il suo gioco, essere concentrato sulle propri impegni, per dimostrare una gran voglia in ogni gara al fine di raggiungere il suo obiettivo principale».

LA CHAMPIONS É RISCHIO «Penso che l’importante adesso sia pensare che ogni partita vale tanto e che si debba lottare sempre fino alla fine. Sappiamo sin dall’inizio di questa stagione che l’obiettivo di quest’anno sarebbe stato quello di partecipare alla prossima edizione della Champions e penso che il Milan abbia tutte le possibilità di farcela».

LEAO «Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo. Penso che, con la giusta tranquillità e una ritrovata serenità, Leao possa ritornare quello di prima e portare, come spesso è accaduto nelle sue stagioni in rossonero, tanta allegria ai tifosi e pure a se stesso».

ALLEGRI «Allegri è un grandissimo allenatore e secondo me sta provando a fare tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Lui sa perfettamente la responsabilità che ha e cercherà di portare il Milan sempre più in alto».

LE VOCI SULLA NAZIONALE «Onestamente non sono preoccupato per le voci sulla Nazionale e non penso siano un motivo di distrazione per lui».

MAIGNAN «Mike per me è sicuramente tra i migliori portieri in Europa, è in una forma stupenda, si vede la sua determinazione in ogni momento. Sono felice che lui sia rimasto e che sia tornato ai livelli di rendimento a cui ci aveva abituato nelle prime stagioni in rossonero».

L’ITALIA FUORI DAL MONDIALE «Sono triste che la Nazionale italiana non si sia qualificata per il Mondiale. Speravo di vedere gli azzurri in campo in Nord America. Peccato, dovremo aspettare ancora altri quattro anni. Speriamo che il calcio italiano torni a essere forte come una volta e che sia di nuovo protagonista a livello internazionale. Dal mio punto di vista, per tornare a essere una grande nazionale, bisognerebbe fidarsi di più dei giovani italiani, farli giocare di più, dare loro più opportunità e continuità in campo».

IL BRASILE DI ANCELOTTI PUO’ VINCERE «Dico di sì, sì. Sono sicuro che, con Carlo al comando, avremo più possibilità di fare nostro il Mondiale 2026».

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