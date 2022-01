Codina a Milan TV: «Oggi abbiamo lottato su ogni pallone, finale meritata»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Laia Codina ha parlato nel post partita di Supercoppa Italia contro la Roma. Ecco il suo commento a Milan Tv

«Una vittoria importantissima non solo perchè ci porta in finale, una vittoria che ci meritiamo. Abbiamo lavorato tantissimo e quando lavori così sempre il risultato è la felicità. Il nostro obiettivo in ogni partita è dare il massimo, oggi si è visto, lottavamo su ogni pallone come fosse l’ultimo e questo ci ha dato la vittoria»