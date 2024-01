Dia Milan: c’è la richiesta di Furlani! 15 milioni alla Salernitana, le NOVITA’ legate all’attaccante che piace ai rossoneri

Come riferito da Il Mattino, il Milan non ha perso di vista Boulaye Dia, il cui rapporto con la Salernitana è ormai incrinato da tempo. L’attaccante, al momento, è ai box per infortunio ma a gennaio potrebbe lasciare il club campano.

Su di lui pende una clausola rescissoria da 21 milioni di euro, ma l’intenzione del club rossonero è quella di offrire 15 milioni.