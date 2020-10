Di Stefano: «Elliott sta investendo tanto nel Milan. Ora è protagonista»

Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione sulla proprietà rossonera di Elliott e sulle serie intenzioni del loro progetto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato di Elliott e del progetto del fondo americano con il Milan:

«Elliott sta investendo tanto, sembrava di passaggio e invece ora non sembra più esserlo. Ha preso un nuovo ad con cui il fondo americano punta a crescere tanto dal punto di vista finanziario. Ovviamente l’emergenza coronavirus ha complicato i piani, soprattutto a livello di marketing e per la questione stadio. Elliott ha le sue idee: per esempio, quando comprano un giocatore, usano un algoritmo per capire come si evolverà il suo valore con il passare degli anni. Elliott ragiona all’italiana ormai, è arrivato in sordina, ma ora è protagonista e questo una cosa molto importante per il Milan».