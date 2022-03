Di Stefano: «Il Milan torna a volare quando lo danno per battuto»

Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport da Linate, ha fatto il punto sul Milan in vista della sfida di questa sera al Napoli

«Il Milan è abituato a scivolare quando sta volando troppo in alto e a tornare a volare quando lo danno per battuto. Martedì eravamo tutti convinti che stesse vivendo un momento di difficoltà poi contro l’Inter ha sfoderato una buona prestazione. Stasera c’è il Napoli, e nella classifica degli scontri diretti il Milan è prima. In trasferta ha incontrato 4 volte le 4 grandi è ha fatto 10 punti vincendole tutte e pareggiando solo in casa della Juventus, sa come affrontare sia mentalmente che tecnicamente questo genere di partite»