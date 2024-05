Marchegiani su Pioli: «Forse l’ha fatto un po’ troppo, ma apprezzo questo di lui»

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan e sul lavoro di Stefano Pioli in panchina

Le parole di Luca Marchegiani, opinionista, a Sky Sport sul Milan e sul lavoro di Stefano Pioli in panchina:

LE PAROLE – «Di Pioli ho apprezzato come ha cercato di evolversi, di evolvere la squadra. Ha fatto giocare il Milan in maniera diversa e questo è indispensabile per gli allenatori di oggi, senza caratterizzarsi troppo, variando anche nell’ambito della stessa partita… Secondo me in certe situazioni l’ha fatto anche un po’ troppo. A me non stupisce nulla di tutto ciò: quello di Pioli è un ciclo che si è chiuso, giustamente, perché si era esaurito. Non è una cacciata di un allenatore. Pioli ora continuerà la sua carriera con grandi soddisfazioni, il Milan aprirà un altro ciclo con un altro allenatore»