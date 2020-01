Di Stefano: «Bernardeschi ha un ingaggio troppo alto per il Milan»

Beppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport 24, ha detto la sua sulle voci che parlano di interessamento del Milan per Bernardeschi

Beppe Di Stefano ha parlato del possibile interesse del Milan per Federico Bernardeschi. L’esterno ex viola non ha mai esaltato particolarmente il mondo Juventino e negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con Paquetà, trequartista del Milan. Queste sono le dichiarazioni di Di Stefano di Sky Sport 24:

«La voce di Bernardeschi gira, sarebbe forse un sogno visto che è un importante esponente della nazionale di Mancini. Però oltre a smentire le due società, parliamo anche di ingaggi. Bernardeschi prende 4 milioni se non più, al Milan invece hanno deciso di vivere con un tetto decisamente inferiore, Ibra a parte. Per questo resta un desiderio o un sogno o se è stata trattativa o solo un “pour parler”. Per il Milan sarebbe l’inizio di un nuovo percorso, prendere un possibile titolare della Nazionale e farlo giocare con la maglia rossonera rendendolo protagonista farebbe tanto anche a livello di immagine, ma ci sono dei limiti come quello dell’ingaggio».