Il Milan non resterà dormiente in questa ultima fase di calciomercato, ma l’obiettivo della dirigenza rossonera sarà effettuato a giugno

Secondo quanto riportato da SkySport la dirigenza del Milan starebbe programmando un colpo a sopresa per l’inizio del calciomercato estivo. Adesso (per questa sessione invernale) tutto dipenderà dalle eventuali cessioni.

È questo uno dei motivi per cui i rossoneri non hanno affondato il colpo per Dani Olmo magari pagando qualcosina in più.