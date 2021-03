Di Marzio: «La Juve può provare a prendere Donnarumma. Ecco le condizioni»

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato il potenziale interesse della Juventus per Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti riguardo al futuro di Gigio Donnarumma. Queste le sue parole:

« Juventus ad oggi i due portieri per l’anno prossimo li ha, sono Szczesny e Perin. Poi se va via Szczesny sono altri discorsi, provano a prendere Donnarumma. Al momento però oggi Szczesny rimane, il mercato dei portieri è bloccato tant’è che Donnarumma non ha trovato un acquirente che è pronto a metterlo sotto contratto subito perché tutte le big sono a posto. Il PSG ha Navas che è diventato un idolo, il Real Madrid ha Courtois, tutte hanno un portiere affidabile. O parte il domino che una di queste big scarica il portiere e lo vende, e allora è pronta a mettere sotto contratto il Donnarumma di turno a zero, o diventa difficile anche per Gigio trovare una soluzione tecnica ed economica che rispecchi quello che è il suo valore presente e futuro».