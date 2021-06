Di Marzio – Donnarumma al Paris Saint-Germain, ecco il giorno delle visite

Gianluigi Donnarumma sarà presto il nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Ecco le ultime sulle visite mediche del classe ’99

Gianluigi Donnarumma sarà un nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il classe ’99 effettuerà le visite mediche con il club francese nella giornata di lunedì a Firenze insieme allo staff dei parigini.

Per l’ormai ex Milan contratto fino al 2026 in Francia.