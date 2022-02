Di Marzio: «Kessié? Sono in Italia ci si sorprende di questo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluca di Marzio presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla situazione di Franck Kessié al Milan:

Credo che solo in Italia ci si sorprenda così tanto che un giocatore giochi in scandenza di contratto, guardate il Psg con Mbappè che ha segnato e forse anche elimintato anche la squadra dove potrebbe giocare l’anno prossimo. Se Pioli lo fa giocare c’è un motivo, è determinante in mezzo al campo