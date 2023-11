Di Gennaro sicuro sul Milan: «Non c’è continuità. L’organico rossonero…». Le parole del commentatore tv sui rossoneri

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW del Milan dopo gli ultimi risultati. Ecco le parole dell’ex calciatore e commentatore tv:

«Queste partite rappresentano il momento della squadra. Il momento non è positivo e i giocatori se ne rendono conto. L’organico del Milan dava riscontri positivi, ultimamente alcuni giocatori non stanno rendendo come dovrebbero. Una squadra che domina per un tempo col Napoli e si fa raggiungere deve capire perché succede questo. Non c’è continuità adesso. Poi questo 4-4-2 con due attaccanti non so quanto possa essere accettato dai suoi giocatori. Ovvio che se vince col PSG cambia l’inerzia della stagione potenzialmente»