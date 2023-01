Antonio Di Gennaro, noto commentatore, ha analizzato la prestazione del Milan di Pioli a Lecce: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così di Lecce-Milan:

«Il Milan a Lecce nel primo tempo non era in campo. Loro come l’Inter devono rimettere a posto la difesa e ritrovare qualche giocatore».