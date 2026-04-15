Di Gennaro difende Allegri: «Ha portato professionalità al Milan. Sapeva che per lo Scudetto…»

Di Gennaro analizza la stagione rossonera a Tuttosport: «Sapeva che la squadra non era pronta per lo scudetto».

In un momento di forte pressione per l’ambiente rossonero, Antonio Di Gennaro ha preso le difese di Massimiliano Allegri attraverso le colonne di Tuttosport. L’ex centrocampista e attuale opinionista televisivo ha analizzato lucidamente la scelta del tecnico livornese di non alimentare mai i sogni tricolore durante l’anno: «E ha fatto bene! Sapeva la reale forza della squadra». Secondo Di Gennaro, il merito principale di Allegri è stato quello di aver normalizzato un ambiente che nella passata stagione appariva fuori controllo, restituendo una struttura solida a un gruppo che sembrava aver smarrito la via.

Il commentatore ha ricordato il caos gestionale precedente al ritorno di Max a Milanello, sottolineando il cambio di rotta netto: «Lui è arrivato e ha messo a posto tutto, perché l’anno scorso, ricordiamoci, i due allenatori, quello che c’era e che non c’era, l’organizzazione, i giocatori che facevano quello che gli pareva… Allegri ha portato professionalità». Nonostante le critiche dei tifosi legate all’estetica del gioco, Di Gennaro evidenzia come all’interno dello spogliatoio la leadership del tecnico sia invece ampiamente riconosciuta e apprezzata dai calciatori stessi.

Di Gennaro, leadership e gestione: le doti di Allegri oltre il campo

L’analisi di Di Gennaro si sposta poi sulla capacità dell’allenatore di leggere le situazioni extra-tattiche, dote che lo ha sempre contraddistinto nelle sue esperienze vincenti. Come riportato nel suo intervento: «Allegri non solo capisce di calcio, ma pure le dinamiche connesse. Sapeva che la squadra non era pronta per lo scudetto». Questa consapevolezza avrebbe spinto il tecnico a proteggere il gruppo da aspettative irrealistiche, cercando di massimizzare il materiale umano a disposizione in una stagione di transizione e ricostruzione per il Milan.