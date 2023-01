Di Canio: «Il Milan di Pioli è capace di far divertire anche se si perde nelle piccole cose». Le parole dell’ex calciatore

Paolo Di Canio ha parlato della lotta scudetto e del Milan ai microfoni del Il Mattino. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Se vince il Napoli e va a 10 punti, difficile pensare a una rimonta della Juventus. Considerando poi che ci sono anche Milan e Inter. Ecco, i rossoneri di Pioli sono l’altra squadra che è capace di fare divertire anche se poi spesso, si perde nelle piccole cose. Il che significa perdere dei punti. Mentre con Inzaghi l’Inter paga sempre gli stessi errori: cambi canonici, ruolo per ruolo, mai un lampo. Il calcio non è metodologia, devi anche andare a sensazione di tanto in tanto»