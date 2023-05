Di Biagio: «Il Milan ha ragione ad essere arrabbiato, perché…». Le parole dell’ex calciatore dopo Roma Milan

Intervenuto negli studi di DAZN, Gigi Di Biagio ha parlato dopo Roma Milan.

Ecco le sue parole: «Settimana decisiva per la lotta Champions. Le squadre che giocheranno in Europa avranno qualche problema in più, ma è piacevole giocarle. Si farà un po’ di turnover. Il Milan ha ragione ad essere arrabbiato: la Roma aveva tante assenze oggi»