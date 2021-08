Deulofeu ferma la Juventus: l’ex rossonero decisivo nel 2-2 dell’Udinese

Gerard Deulofeu ferma la Juventus davanti ai propri tifosi: l’ex rossonero firma la rete decisiva del 2-2 per l’Udinese. Come è andata

Si è conclusa con il risultato di 2-2 la sfida tra Udinese e Juventus, tutta in tinte bianconere, valevole per la prima giornata di Serie A: è stato decisivo Gerard Deulofeu, ex Milan, nel rimonta maturata dai friuliani dopo essere stati sotto 0-2.

Dybala apre le danze dopo soli 2′ dal fischio iniziale, e ci pensa Cuadrado 20′ dopo a raddoppiare. Nella ripresa accorcia i giochi Pereyra su rigore, mentre è fondamentale l’errore di Szczesny che regala palla all’attacco dell’Udinese che con Deulofeu la spinge in rete.