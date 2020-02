Derby, Handanovic e Sensi vogliono esserci: la situazione in casa Inter

Derby, ci si allena in casa Inter, pensando e sperando di recuperare al meglio per far si che non si debba rinunciare ad una gara così importante

Derby, situazione in casa Inter: secondo quanto riportato da Gazzetta dello sport, Handanovic ieri si sarebbe allenato ad Appiano ma tornerà a toccare il pallone Venerdì, per evitare problemi al mignolo della mano sinistra infortunato. Lo farà con il tutore, fatto apposta per tamponare l’infrazione ossea. Intanto il portiere avrebbe già fatto sapere a Conte di voler giocare.

SENSI- Sempre secondo la rosea, Venerdì dovrebbe tornare in gruppo anche Stefano Sensi, che ieri ha fatto solo personalizzato: «Sto bene, sto lavorando per essere al 100% contro il Milan. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto». Queste le sue parole di ieri ad un evento del suo sponsor tecnico.