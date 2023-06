Milan multato dalla Uefa, UFFICIALE: il motivo e cos’è successo nelle due sfide dell’ultimo derby disputato in Champions League

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la Uefa ha multato Inter e Milan per il comportamento dei propri tifosi nel corso delle due sfide dell’ultimo derby disputato in Champions League.

In particolare il Milan è stato multato per la gara di andata del 10 maggio per: blocco delle vie di passaggio (sanzione: 20.000 euro) e accensione di fuochi d’artificio (sanzione: 8.750 euro).

L’Inter, invece, è stata multata sia per la gara di andata che per la sfida di ritorno del 16 maggio per: Accensione di fuochi d’artificio (gara di andata), sanzione: 3.750 euro; Blocco delle vie di passaggio, sanzione: 22.000 euro; Invasione del terreno di gioco, sanzione: 5.000 euro; Accensione di fuochi d’artificio, sanzione: 10.500 euro.