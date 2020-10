Derby, c’è ansia per il ritorno dei giocatori dalle Nazionali

Derby, Gli impegni di Nations League rischiano di lasciare diversi strascichi per quanto riguarda l’emergenza sanitaria

Gli impegni di Nations League rischiano di lasciare diversi strascichi per quanto riguarda l’emergenza sanitaria. Milan e Inter, che presto dovranno affrontare un attesissimo derby, sono in ansia per i proprio giocatori sparsi in Europa.

Ma anche altri club avrebbero evitato volentieri questa pausa per le nazionali. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid 19 e salterà il prossimo impegno della Juventus (e anche la sfida contro il Barcellona). La Nazionale Under 21 ha vissuto una sorta di odissea, con Marchizzo, Russo e Bellanova risultati positivi.