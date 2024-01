Demiral Milan: trattativa quasi impossibile, tutti gli ostacoli che bloccano l’affare

Il calciomercato Milan è tentato dall’opzione Demiral in prestito. Ci sono almeno tre ostacoli che rendono la trattativa quasi impossibile

Il calciomercato Milan sta provando l’ultimo colpo di questa sessione invernale: potrebbe essere Demiral ma l’operazione resta quasi impossibile.

Come riportato da TMW gli ostacoli sono almeno tre: il primo legato all’immagine. I club della Saudi Pro League non hanno intenzione di mostrarsi “deboli” con chi non ha intenzione di rimanere lì. Il secondo è di natura economica: non c’è apertura al prestito con diritto di riscatto, ma solamente a titolo definitivo per una cifra non molto diversa da quanto avevano deciso di spendere – 20 milioni . Il terzo problema è fiscale: come per Henderson bisognerebbe capire quali e quanti soldi spetterebbero a Demiral. Per dire, il centrocampista inglese ha rinunciato ai soldi pur di risolvere. L’operazione appare molto molto difficile, quasi impossibile. Ma nelle prossime ore ci saranno ancora dei tentativi.