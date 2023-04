Del Genio accusa Theo Hernandez: «È un simulatore seriale»

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione A Tutto Napoli commentando la vittoria del Milan

«Hanno chiamato simulatore un non simulatore come Lozano ed hanno dimenticato di chiamare simulatore uno seriale come Theo Hernandez. Perché il Napoli non chiede ad Ambrosini di chiedere scusa a Lozano? Capisco invece che sull’indirizzo della telecronaca non ci sia niente da fare invece. Theo Hernandez doveva avere due gialli. Simulazione e poi la provocazione in faccia all’avversario: perché Lukaku è stato ammonito per l’esultanza provocatoria ed in quel caso invece non dovrebbe esserci? Non è una provocazione?»