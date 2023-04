De Zerbi: «Sono riconoscente al Milan, ecco perché». Le parole dell’ex allenatore del Sassuolo sul suo passato rossonero

Intervistato da Sportmediaset, l’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi parla di Milan e del suo passato con questo club.

Ecco le sue parole: «Io sono cresciuto al Milan, ho vissuto tre anni a Milanello e la mia formazione calcistica viene dal Milan. La mia educazione calcistica è frutto del Milan di Baresi, di Tassotti, di Maldini, di Boban, di Savicevic e di Costacurta. Sono tifoso del Brescia, ma sono riconoscente al Milan per quello che mi ha dato e per come mi ha cresciuto. C’è sempre un occhio di riguardo»