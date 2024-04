De Zerbi Milan, anche Guardiola lo elogia: «Cresce di stagione in stagione, ha fatto un lavoro incredibile!». Le parole di Pep

Pep Guardiola, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Premier League del Manchester City in trasferta ha Brighton, ha tessuto le lodi di De Zerbi, allenatore seguito dal Milan per il dopo Pioli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Domani sarà una delle partite più dure della stagione. La trasferta di Brighton se inserita nel mio calendario è sempre una delle più difficili per il modo in cui gioca. La mia ammirazione per Roberto de Zerbi cresce di stagione in stagione. Affrontarli è sempre difficile. Hanno avuto molti problemi. Sono stati venduti giocatori importanti. Hanno perso Colwill, Mac Allister, Caicedo… tutti giocatori molto importanti e hanno avuto molti infortuni. Hanno giocato in più competizioni, ma il modo in cui giocano è sempre lo stesso. Quello che ha fatto è un lavoro incredibile, incredibile!».