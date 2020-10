De Vrij: «L’Italia ha meritato di vincere contro l’Olanda, non penso al derby»

Stefan De Vrij, alla vigilia del match di Nations League contro la Nazionale Italiana, ha parlato della sfida di domani

Stefan De Vrij, alla vigilia del match di Nations League contro la Nazionale Italiana, ha parlato della sfida di domani: «Ad Amsterdam l’Italia ha vinto meritatamente, però questa è un’altra partita, sicuramente non sarà la stessa. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde, si vede la mano dell’allenatore, sarà una partita tosta e bella».

Sul prossimo derby contro il Milan in cui l’Inter sarà in piena emergenza in difesa: «Mi concentro su partita di domani, poi vediamo. Covid? No, non sento apprensione».