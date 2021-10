De Siervo: «Superlega? Imbarazzati dal nostro governo. Ecco il motivo»

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha parlato durante la conferenza stampa post Assemblea delle Leghe europee

«C’è imbarazzo rispetto alla mancata presa di posizione del nostro governo rispetto al procedimento. Il nostro è l’unico tra i governi coinvolti direttamente che non ha ancora una posizione formale. Ci risulta che il processo dal punto di vista tecnico sia pronto. Il presidente Draghi aveva espresso con un tweet, ma non ha ancora preso una consistenza e una forma congrua. Sapete cosa è successo in Inghilterra, quello che ha fatto la Spagna. Siamo nell’ultimo spiraglio di tempo. Ci auguriamo che il governo ribadisca la posizione dei social».