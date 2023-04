De Sciglio: «Allegri al Milan? Si è ritrovato questo!». Le parole terzino bianconero, che pesca nei ricordi rossoneri

L’ex terzino del Milan e ora terzino della Juve De Sciglio ha concesso un’intervista al canale You Tube della Serie A. Ecco le sue parole sul passato:

ALLEGRI AL MILAN – L’Allegri che ho vissuto al Milan i primi anni era un allenatore che…il primissimo anno era quando. ho fatto l’esordio in cui erano andati via tutti big, si è ritrovato un Milan giovane e senza tanta esperienza. Ha fatto un lavoro per dare organizzazione e identità alla squadra

