De Rossi verso l’Inter non dimentica il Milan: «La partita contro i rossoneri ci ha lasciato le ossa rotte, ma ora testa a…»

De Rossi, tecnico del Genoa, ha presentato la sfida di sabato contro l’Inter non dimenticando la gara contro il Milan: le dichiarazioni

Alla vigilia del big match di sabato a San Siro contro l’Inter, Daniele De Rossi (attuale tecnico del Genoa) è intervenuto in conferenza stampa con un misto di rispetto per la storia e determinazione per il presente. Il tecnico giallorosso — protagonista di una stagione di alto profilo nel 2026 — ha ripercorso le emozioni del tornare alla “Scala del Calcio”, non nascondendo il dolore ancora vivo per il recente scontro con il Milan di Allegri.

RITORNO A SAN SIRO E ERRORE COL MILAN – «Lo trovo, oltre che bello, ricco di storia. Ho sempre l’impressione di entrare in un posto dove sono successe cose molto importanti per noi amanti del calcio. Ho vissuto giornate belle, ma anche negative. Sono più le volte che ci ho vinto, considerando che ci abbiamo affrontato sempre Inter e Milan, due squadre molto forti. Sono contento di tornarci. Se dicessi che non penso a quella serata mentirei perché noi allenatori siamo un po’ piagnucoloni, andiamo a fare l’elenco dei punti che sentiamo di dover avere indietro dal destino. Se penso a quella partita penso a sessanta minuti a grande livello, un pareggio a tempo scaduto e poi la forza di cercare di andare a provare a vincere la partita. Poi i rigori si sbagliano o si segnano. Siamo usciti moralmente con le ossa rotte, ma ci ha dato la certezza di potercela giocare contro una squadra molto forte come il Milan. Anche se poi è una squadra che a volte te la lascia per scelta, a differenza dell’Inter».

LA CONFERENZA STAMPA DI DE ROSSI