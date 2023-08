De Ketelaere Milan: retroscena sul PSV. Perché i rossoneri han cambiato idea sul trasferimento del centrocampista

Charles De Ketelaere sarebbe molto vicino al passaggio all’Atalanta. Il giornalista Rik Elfrink ha svelato un retroscena legato al PSV Eindhoven.

Il club olandese era interessato al giocatore, così come il 2001 gradiva questa destinazione. Il Milan, però, preferiva cedere De Ketelaere in un club vicino (dunque in Serie A): per questo si è arrivati all’accelerata con la Dea.