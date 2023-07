De Ketelaere via dal Milan? Due opzioni per il futuro del fantasista belga: i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

È ancora tutto da scrivere il futuro di Charles De Ketelaere. Il belga, dopo una stagione molto complicata, è finito nella lista dei calciatori che potrebbero lasciare il Milan in estate.

Tuttavia, come riportato da Calciomercato.com, l’ex Bruges pesa per circa 30 milioni nelle casse rossonere e all’orizzonte non si vedono offerte. Per questo motivo non è da escludere una permanenza a Milano, anche se resta in piedi l’ipotesi prestito.